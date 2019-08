Icardi al Napoli, scende in campo Insigne: telefonata per convincerlo

Icardi al Napoli è sempre più realtà. L’attaccante argentino non rientra nei piani dell’Inter e sembra essere destinato alla cessione. Se la trattativa per vederlo alla Juventus non sembra decollare, tutt’altra cosa per quanto riguarda la seconda ipotesi: quella azzurra del Napoli.

Dopo le indiscrezioni di un’operazione in corso tra le due dirigenze, ecco che il Corriere del Mezzogiorno racconta di una telefonata di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, proprio all’ex 9 nerazzurro per invitarlo al trasferimento. I contatti fra Wanda Nara, il ds Giuntoli e Aurelio De Laurentiis ci sono stati e adesso, a “scendere in campo” ci pensa anche il simbolo del club partenopeo. Insigne si sarebbe mosso in prima persona per cercare di convincere Icardi a scegliere la città e l’ambiente azzurro. Una squadra in cui l’ex capitano nerazzurro potrebbe fare la differenza a suon di gol. Con il mercato ancora aperto, tutto può succedere. Nelle prossime ore, la possibile fumata bianca.