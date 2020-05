Icardi al Psg, Bergomi punge: “Lukaku l’ha sostituito alla grande”

Tra Icardi e l’Inter è definitivamente finita. La burrascosa storia di amore e odio tra l’attaccante e la società nerazzurra ha visto la sua conclusione sabato 30 maggio quando il Psg ha riscattato il giocatore per una cifra pari a 50 milioni più 8 di bonus. Quello che è certo è che l’Inter avrebbe potuto monetizzare di più, ma per come si erano messe le cose la cifra non è poi così male. Nelle casse della società milanese entrano soldi importanti da poter reinvestire nella sessione estiva. Nel frattempo Beppe Bergomi ha commentato la cessione dell’attaccante argentino.

Il parere di Bergomi

Dopo la notizia ufficiale della cessione l’ex capitano ha detto la sua riguardo all’operazione: “L’Inter la scelta su Icardi l’aveva già fatta l’anno scorso. La situazione sappiamo come si è evoluta, e quella del PSG mi sembra la migliore per tutte le parti, va in un club che magari non ha il prestigio dell’Inter ma che sta vincendo, e tecnicamente può ancora vincere la Champions. Lukaku l’ha sostituito alla grande, direi che è un’operazione fatta bene“.

Lautaro

Il mercato interista però sembra essere legato ancora al reparto offensivo. Dalla Spagna il pressing del Barcellona per Lautaro Martinez diventa sempre più forte. I catalani faranno di tutto per portare il classe 1997 al Camp Nou, ma di mezzo ci sono i 111 milioni che il Barcellona dovrà versare all’Inter. Conte poi andrà alla caccia del sostituto ed Edinson Cavani sembra proprio fare al caso suo.