Icardi, clamoroso: contatto Marotta-De Laurentiis e stipendio super offerto al bomber

Contatto in Lega tra Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Beppe Marotta, dirigente dell’Inter. Mauro Icardi l’oggetto dei discorsi tra le parti. Secondo quanto riporta Il Mattino, infatti, ci sarebbero interessanti novità sulla trattativa tra Napoli ed Inter per il bomber argentino.

Le due società stanno parlando di Icardi e potrebbero aver trovato le carte giuste per fare dei passi in avanti nella trattativa che porterebbe l’attaccante in azzurro. Wanda Nara, moglie e agente d Icardi avrebbe aperto alla trattativa, in modo particolare sui diritti d’immagine. Icardi non vorrebbe rinunciare al ricco contratto che lo lega alla Nike, ma in tal senso il Napoli ha già chiesto la cessione di quel contratto, lavorando su un arricchimento della base fissa dello stipendio del giocatore. L’idea di De Laurentiis è di offrire 7 milioni più bonus al centravanti rendendolo, di fatto, il calciatore più pagato del Napoli accanto a Koulibaly. La distanza tra le due società, invece, resta di circa 15-20 milioni. L’idea Milik in nerazzurro è stata bocciata dalla società milanese in un ipotetico scambio.