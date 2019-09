Icardi, l’avvocato: “Siamo nell’ultimo giorno di mercato e potrebbero esserci sviluppi…”

Giuseppe Di Carlo, avvocato di Mauro Icardi, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport della situazione dell’argentino in ottica “battaglia legale” con l’Inter. Il legale del calciatore ha provato a fare chiarezza aprendo anche alla possibilità di una soluzione nell’ultimo giorno di mercato.

“Siamo nell’ultimo giorno di mercato e potrebbero esserci sviluppi”, così Di Carlo sul futuro di Icardi. “La domanda di arbitrato ha avuto come oggetto l’integrazione e il risarcimento perché riteniamo che ci siano stati gli estremi”. “La nostra posizione è quella di ristabilire la dignità di un lavoratore, che ci sia pari dignità per i lavoratori sottoposti ad un contratto con una società. L’esclusione dagli allenamenti tecnico-tattici ha influito su questo aspetto. Vogliamo pari dignità e che il giocatore lavori con il gruppo, anche perché contrariamente a quello che si dice Mauro Icardi ha un ottimo rapporto con il resto dei compagni. Vediamo se si riuscirà di trovare una soluzione. Ripeto, siamo anche all’ultimo giorno di mercato”.

SCELTE – “Se sarebbe stato meglio per Icardi accettare le offerte? Non entro nella vicenda di mercato. Oggi è anche l’ultimo giorno di mercato e si possono trovare soluzioni. Minacce ricevute da Icardi? Situazioni non carine. Parliamo di un ragazzo di 26 anni con famiglia e cinque bambini”. “Durata della vicenda di circa 45 giorni? I tempi della sentenza verranno decisi dal collegio arbitrale ma potrebbero dipendere dall’accettazione del rito accelerato o meno”, ha concluso l’avvocato di Icardi.