Icardi, patto clamoroso Wanda Nara-Paratici: la mossa della Juventus

L’Inter ha chiuso per Romelu Lukaku. L’attaccante belga è arrivato a Milano e sarà il perno del reparto avanzato della squadra di Antonio Conte. Con questo innesto, la situazione di Mauro Icardi, separato in casa da tempo, si fa ancora più complessa.

L’argentino è sulla via dell’addio anche se si fatica a trovare la soluzione ideale per lui e per la società. In questo senso, Juventus e Napoli restano opzioni valide, soprattutto la Vecchia Signora. Infatti, come riporta il Corriere della Sera, i bianconeri avrebbero già messo le mani avanti parlando con Wanda Nara, moglie e agente del calciatore.

Stando a quanto si apprende, a inizio giugno, Fabio Paratici avrebbe contattato Wanda Nara per dirle di rifiutare tutte le offerte provenienti per il marito fino agli ultimi giorni di agosto, in modo da far abbassare il prezzo stabilito dall’Inter da 70 a 40 milioni. A quel punto la Juventus sarebbe in una posizione nettamente di forza nei confronti dei nerazzurri che sarebbe praticamente costretti a cedere il giocatore a prezzo di saldo. Da capire, ora, come si comporteranno le parti in causa. Certo è che Icardi e l’Inter sono sempre più lontani.