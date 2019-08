Icardi resta all’Inter per…Wanda: potrebbe essere incinta

Potrebbe esserci un clamoroso capovolgimento di fronte in tema mercato Inter. Mauro Icardi, attaccante nerazzurro, avrebbe deciso di rimanere a Milano e di non muoversi dalla squadra anche se dovesse non trovare spazio.

La decisione sarebbe stata ribadita alla società e questo blocca del tutto ogni piano di mercato sul fronte acquisti. Niente Lukaku, vicinissimo alla Juventus, ma forse neppure niente Dybala e Dzeko. Icardi punta i piedi e lo fa per “motivi familiari”.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, come riporta anche La Gazzetta dello Sport, Wanda Nara sarebbe il motivo principale per cui l’ex capitano vorrebbe rimanere a Milano a prescindere dal lato sportivo. La moglie e agente del giocatore sarebbe di nuovo incinta. Questa la motivazione che spingerebbe Icardi a puntare i piedi e non accettare alcun trasferimento. La voce non ha trovato nessuna smentita dalle parti in causa e sta prendendo sempre più la forma di una notizia.