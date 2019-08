Icardi, ultimatum alla Juventus: chiusura in settimana oppure…

Mauro Icardi e l’Inter potrebbero vedere il proprio destino definito entro questa settimana. L’attaccante nerazzurro, ai ferri corti con la società da diversi mesi, avrebbe dato l’ultimatum alle sue pretendenti, in particola alla Juventus.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, l’argentino aspetterà ancora una settimana per capire se i bianconeri faranno la loro mossa per portarlo a Torino. In caso contrario, Icardi si metterà in contatto con altre società. Sull’ex capitano dell’Inter, da tempo, il Napoli, ma attenzione anche alla Roma che avrebbe conquistato punti tra le preferenze del bomber argentino.

In casa Juventus restano ancora da definire diverse situazioni legate, soprattutto, al reparto avanzato, e questo ultimatum di Icardi potrebbe complicare i piani bianconeri. De Laurentiis spera di portarlo al Napoli, mentre a Roma pensando di poter vedere Maurito, inserito magari nell’affare che porterà Dzeko all’Inter.