La gestione dei portieri da parte di Gennaro Gattuso al Napoli non sta piacendo a Gennaro Iezzo. L’ex estremo difensore degli azzurri si è infatti così espresso ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

ALTERNANZA – “Il turnover tra i portieri non è mai servito nel calcio. Il Napoli è l’unica squadra a farlo ed è una cosa negativa: il portiere ha bisogno di continuità e l’alternanza può mettere in difficoltà anche la difesa. Per me Meret dovrebbe giocare sempre”.

NAPOLI, KOULIBALY: “DOBBIAMO REAGIRE DA VERA SQUADRA”