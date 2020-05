Igor si sbilancia: “Dipendesse da me non riprenderei a giocare…”

Arrivano segnali positivi per quanto riguarda la ripresa della Serie A. Le squadre, dopo essere tornate piano piano ad allenarsi seppur in maniera individuale e piccoli gruppi potrebbero presto ricevere nuove disposizioni per tornare alla routine.

Non tutti, però, sembrano essere favorevoli alla ripresa delle attività, specie quando il coronavirus non è stato ancora sconfitto. Tra questi c’è il difensore della Fiorentina, ex Spal, Igor che intervistato da GloboEsporte si è espresso in merito alla ripresa del campionato in modo piuttosto critico: “Come atleta mi piacerebbe giocare sempre perché è ciò che amo fare. Ma per via di questa strana situazione in cui ci troviamo, per il numero di casi che abbiamo visto e per i morti, secondo me, questa stagione non dovrebbe riprendere”. E ancora: “Se e quando verrà decretato che si dovrà tornare a giocare, avremo più sicurezza, un grosso calo nei casi, qualche cura, per esempio, allora andrà bene. Se dovessi scegliere se tornare a giocare in questo momento, sceglierei di non ricominciare. Non siamo mica immuni al virus noi giocatori”.