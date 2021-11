Ihattaren verso la rescissione: la Sampdoria tratta con la Juve

Il calciatore olandese potrebbe chiudere anzitempo l'avventura blucerchiata

Continua il momento difficile da parte di Mohamed Ihattaren, il giovane talento scuola PSV che era arrivato alla Sampdoria, in prestito dalla Juventus. Il club bianconero aveva sborsato al club olandese per acquistarlo circa due milioni di euro più altri due di bonus. Alla Sampdoria non ha mai giocato nemmeno un minuto e per questo motivo il club blucerchiato e quello bianconero sarebbero in contatto per prendere una decisione sul suo futuro, se rescindere quindi o meno il prestito del calciatore, che da ottobre non si trova più in Italia perché tornato in Olanda a causa della morte del padre. Per questo motivo, negli ultimi giorni è emersa anche l'ipotesi incredibile di un suo precoce addio dal mondo del calcio, all'età di soli 19 anni.