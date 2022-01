Ikoné si presenta alla Fiorentina: “Anche Mbappé vuole che io faccia bene”

Parla il neo acquisto della Viola

Redazione ITASportPress

Nuovo anno, nuova avventura. Jonathan Ikoné si presenta alla Fiorentina come primo acquisto del 2022 della sessione invernale dei Viola. L'attaccante ha parlato in conferenza stampa a margine della sua presentazione, del suo approdo in Italia e della voglia di dimostrare il suo valore.

A FIRENZE - "È un momento della mia carriera importante, voglio rilanciarmi e aiutare la squadra. Sono qui per migliorarmi", ha esordito Ikoné. "Era il momento giusto per partire. Con il Lille abbiamo vinto il campionato e giocato in Champions League. Per me era il momento di qualcosa di nuovo: la Fiorentina ha un bel progetto, sono felice di essere qui e sono a disposizione". "Mi piace fare gol ed essere decisivo anche servendo i compagni".

MBAPPE' - Curiosità anche su chi gli ha già fatto un in bocca al lupo per la nuova esperienza, Mbappé, suo amico dai tempi del Bondy: "Siamo amici e ci sentiamo ancora. Mi ha mandato un messaggio per dirmi che la Fiorentina è un'ottima scelta sperando che oltre un progetto questa mia avventura in viola diventi qualcosa di più concreto".