Il Barça si muove per la difesa: in pole un giocatore della Lazio

La grande stagione disputata dalla Lazio è sotto gli occhi di tutti. La squadra biancoceleste ha chiuso il campionato in quarta posizione dopo una ripresa piuttosto altalenante. Inzaghi ha comunque vinto la Supercoppa Italiana contro la Juventus e il prossimo anno vorrà cercare di mettere ancora in difficoltà le pretendenti per lo scudetto.

BARCELLONA SU LUIZ FELIPE

Per farlo però servirà una rosa ancora più forte rispetto a quella che ha chiuso questo campionato. Ecco quindi che Lotito e Tare dovranno difendersi dagli assalti delle squadre per i pezzi pregiati della rosa biancoceleste. Dopo il tanto chiacchierato Milinkovic-Savic, la Lazio dovrà cercare di respingere l’offensiva del Barcellona per Luiz Felipe. La stagione ottima del difensore avrebbe convinto Bartomeu ad avanzare un’offerta di circa 40 milioni di euro. A riportarlo è Don Balon.