Il Barça sogna Lautaro. Ora la clausola spaventa l’Inter

Da tempo Lautaro Martinez è un obiettivo del Barcellona e la prossima estate i blaugrana tenteranno un nuovo assalto al gioiello nerazzurro. A spaventare l’Inter è la clausola rescissoria del centravanti che al momento si aggira intorno ai 111 milioni. Troppo pochi per stare tranquilli.

RITOCCO – Secondo quanto riporta il Corriere Dello Sport dirigenza nerazzurra starebbe quindi pensando un miglioramento del contratto con la clausola che verrebbe alzata per tenere a distanza il Barcellona. In questa stagione inoltre Lautaro Martinez sta facendo registrare numeri incredibili. Sedici gol e quattro assist. Cifre che l’hanno portato ad essere il giocatore in cima alla lista della spesa blaugrana. Quello che è certo è che il Barcellona dovrà presentare un’offerta monstre per strappare il giocatore all’Inter.