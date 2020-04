Il Barcellona fa sul serio per Tonali: ecco l’offerta dei blaugrana

Sandro Tonali al suo primo anno di A ha sicuramente stupito. Il centrocampista classe 2000 ha ampiamente dimostrato di essere un giocatore sul quale puntare. Carattere, grinta e tecnica hanno fatto sì che su di lui piombassero Inter e Juventus. Secondo le indiscrezioni i nerazzurri sono in pole il il numero 4 del Brescia, ma dall’estero una big si è mossa con un’offerta che ha spiazzato tutti.

BARCELLONA – In casa Barcellona si pensa già al mercato. Dopo l’interessamento nei confronti di Timo Werner, ecco che il club blaugrana avrebbe messo gli occhi proprio su Sandro Tonali. A riportarlo è il Corriere della Sera. Bartomeu e soci avrebbero messo sul piatto 60 milioni di euro, una somma che Cellino non potrà sicuramente rifiutare, soprattutto in caso di retrocessione. Da battere c’è comunque la concorrenza dell’Inter che è fortemente decisa a regalare a Conte il gioiello delle rondinelle.