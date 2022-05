Il Bologna pensa a De Zerbi per sostituire Mihajlovic

Novità in arrivo nel club rossoblù

Redazione ITASportPress

A Bologna potrebbero esserci dei cambiamenti per il futuro a partire dal ruolo di allenatore dove Sinisa Mihajlovic non è poi così saldo al timone della squadra. Lo riporta Il Resto del Carlino che scrive come nelle prossime ore ci sarà un incontro, forse decisivo, per la possibile programmazione delle prossime stagioni.

Joey Saputo sarà di nuovo in Italia molto presto e il suo arrivo coinciderà con una potenziale rivoluzione all'interno del club. Oltre alla posizione di Bigon, che potrebbe salutare con un anno d'anticipo rispetto al proprio contratto in favore di Giovanni Sartori in uscita dall'Atalanta, sarebbe in bilico anche la posizione del tecnico serbo Sinisa Mihajlovic.

Le parti non hanno mai nascosto di doversi confrontare in vista della prossima annata e il club emiliano pare aver già individuato l'eventuale sostituo. Si parla di Roberto De Zerbi come potenziale nuovo allenatore al posto di Mihajlovic. L'italiano può già ritenersi libero dopo l'interruzione del campionato ucraino e l'addio praticamente annunciato dallo Shakhtar Donetsk. Il suo ingaggio da 2 milioni di euro a stagione sarebbe in linea con i piani del proprietario del Bologna.