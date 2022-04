Il Bologna sfida la Sampdoria, De Leo: “Vogliamo vincere. Mihajlovic ci ha detto…”

Il vice mister alla vigilia del match con i blucerchiati

MOMENTO - "Dobbiamo dare continuità a quanto fatto contro il Milan. Non ha influito solo la situazione emotiva, i ragazzi si sono calati con l’atteggiamento giusto in una gara difficile. Ora sta a noi continuare su quella scia, siamo chiamati ad uno sforzo in più, alla concretezza e alla vittoria che manca da un po’. Mihajlovic ci ha detto di ritornare in campo con lo stesso spirito battagliero per conquistare i tre punti. Sappiamo che non sarà facile perché in questo momento tutte le squadre hanno degli obiettivi precisi e dobbiamo noi dimostrare di avere più voglia di loro", le parole di De Leo.