Il Cagliari batte il Torino e porta a casa tre punti d’oro per la salvezza

L'atteggiamento buono del Cagliari è stato determinante per questa vittoria

Colpo del Cagliari che ha preso tre punti importantissimi sul campo del Torino. La squadra isolana avanti dopo una dormita della difesa del Torino da rimessa laterale. Grassi serve libero Bellanova che realizza facilmente il suo primo gol in serie A. Pareggio di Belotti sugli sviluppi di una punizione battuta da Brekalo. Cagliari ancora avanti con Deiola su sponda di Pavoletti. Per il Torino cinque partite senza vittorie e il salto di qualità non c'è stato.