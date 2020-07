Il Cagliari batte la Juve con il baby Gagliano. Roma vittoriosa a Torino. Tris di Chiesa contro il Bologna

La Juventus piena di giovani cade alla Sardegna Arena. Il baby Gagliano firma il successo sardo con un gol e un assist, mentre Ronaldo non riesce a rispondere ad Immobile. La Roma soffre, ma vince contro il Torino. L’uragano Chiesa si abbatte sul Bologna: al Franchi termina 4-0.

Cagliari – Juventus

La Juventus già sazia e con la testa alla Champions cade contro il Cagliari. Nel primo tempo la squadra di Sarri è parsa distratta e poco precisa in attacco con un Ronaldo piuttosto spento. I padroni di casa invece giocano con la testa sgombra e questo permette agli uomini di Zenga di passare in vantaggio con il gol del baby attaccante Gagliano. Il classe 2000 al 47esimo regala anche l’assist al Cholito Simeone che fissa il 2-0. Nella seconda parte la Juventus non alza i ritmi e il Cagliari può gestire il possesso e il vantaggio senza troppe apprensioni.

Torino – Roma

Bella partita quella dello Stadio Grande Torino. I granata di Longo sono subito pericolosi al terzo minuto con Lukic e al 14esimo passano in vantaggio con Berenguer: servito da Zaza il centrocampista spagnolo scavalca Pau Lopez ed insacca a porta vuota. La Roma non sta a guardare e dopo 2 minuti la pareggia con Edin Dzeko. Il bosniaco dopo una triangolazione con Perez e Mkhitaryan piazza il pallone alle spalle di Ujkani. I giallorossi chiudono in vantaggio il primo tempo con la zuccata di Smalling su corner. Nel secondo tempo la Roma si porta sull’1-3 con Diawara su calcio di rigore e al 65esimo Singo la riapre. Il Torino non riesce però a pareggiarla. Finisce 2-3 tra i granata e i giallorossi.

Fiorentina – Bologna

Vittoria netta della Fiorentina in casa contro il Bologna. Dopo il primo tempo a reti bianche gli uomini di Iachini dilagano nella seconda parte. È Chiesa ad aprire le danze al 48esimo con un tiro di precisione che, complice la deviazione di Medel, trae in inganno Skorupski. Dopo 6 minuti i viola raddoppiano sempre con Chiesa che questa volta salta due uomini in area e insacca. Al minuto 74 Milenkovic si fa trovare pronto sul secondo palo sugli sviluppi di un corner e infila il 3-0. A tempo quasi scaduto Chiesa cala il tris e si porta a casa il pallone. Altra goleada per il Bologna che perde 4-0 al Franchi e viene agganciato proprio dai Viola.