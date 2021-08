Il Cagliari batte l’Olbia 3-0 e vince il Trofeo Sardegna

Bella prestazione della squadra di Semplici

Il Cagliari batte l'Olbia nell'edizione 2021 del “Trofeo Sardegna” giocata ad Aritzo. 3-0 il risultato a favore della squadra rossoblù. Sold-out allo Stadio del Vento: 250 i biglietti venduti dall'Aritzo Calcio, organizzatore dell'evento, posti contingentati e nel rispetto del distanziamento sociale. Sugli spalti diversi ex rossoblù di varie epoche: Giuseppe Bellini, Diego Lopez e Giuseppe Tomasini. In rappresentanza del Banco di Sardegna, presenti Giannina Balia (Responsabile Direzione Regionale Centro) e Antonio Garrucciu (Responsabile Ufficio Relazioni Esterne e Attività di RSI). A fine gara il Direttore generale del Cagliari Calcio Mario Passetti e il Presidente dell’Olbia, Alessandro Marino hanno omaggiato il Banco di Sardegna, che ha patrocinato l'evento. Tra sport e solidarietà, come di consueto il Trofeo Sardegna, ha previsto una donazione a fini benefici, destinata quest’anno a favore dei territori dell’Isola colpiti dagli incendi. Il Banco di Sardegna ha anche consegnato il riconoscimento alla squadra vincitrice, il Cagliari, e quello destinato al miglior giocatore della partita, Gaston Pereiro. Il Cagliari saluta la Barbagia per continuare il ritiro ad Asseminello. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani mattina.