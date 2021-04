Il Cagliari la ribalta nel recupero: Parma sconfitto 4 a 3

Partita scoppiettante nello scontro diretto per la salvezza

Redazione ITASportPress

Fuochi d'artificio questa sera alla Sardegna Arena, nello scontro salvezza tra Cagliari e Parma terminato con il risultato di 4 a 3 per la squadra di casa. Dopo 7 minuti sblocca il match Pezzella - alla prima rete in Serie A - che è bravo a coordinarsi in area e approfittare di una respinta corta della difesa sarda. Al 31' raddoppiano i crociati con Kucka che sfrutta un'imbucata di testa di Cornelius per inserirsi in area e segnare il 2 a 0. A pochi minuti dalla fine del primo tempo accorcia le distanze Pavoletti con la specialità della casa: stacco di testa imperioso per il 2 a 1. Al 59' Man riporta gli emiliani sul doppio vantaggio con un tiro dalla distanza potente e preciso. Al 66' i sardi riaprono nuovamente il match con un destro dal limite di Marin che si infila all'angolino. Al novantesimo arriva il pareggio di Gaston Pereiro che trova un sinistro a giro su cui il portiere ospite non può nulla. Il sorpasso dei rossoblù avviene due minuti dopo con un colpo di testa ravvicinato di Cerri.

Cagliari-Parma, il tabellino

Marcatori: 5' Pezzella (P), 31' Kucka (P), 39' Pavoletti (C), 59' Man (P), 66' Marin (C), 91' Pereiro (C), 94' Cerri (C)

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani (64' Pereiro), Godin, Carboni; Zappa (58' Lykogiannis), Marin, Nainggolan, Duncan (64' Simeone), Nandez (87' Cerri); Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini (60' Busi), Osorio, Bani, Pezzella (78' Dierckx); Grassi, Brugman, Kurtic; Man (72' Valenti), Cornelius (72' Pellè), Kucka (46' Mihaila). All. D'Aversa

Ammoniti: Pezzella (P), Marin (C), Duncan (C), Kurtic (P), Nandez (C), Nainggolan (C)