Il Cagliari non dimentica Tabarez: auguri social al ‘Maestro’

Un esempio di forza e dedizione nel lavoro. Oscar Washington Tabarez festeggia oggi il compleanno. L’attuale ct dell’Uruguay combatte da tempo contro i problemi di salute che, però, non lo hanno mai allontanato dai suoi impegni lavorativi.

Nel giorno della sua 73esima festa, anche il Cagliari Calcio non ha potuto non dedicargli un pensiero. Messaggio social per il mister che ha guidato i sardi nella stagione 1994-95. Su Twitter il club rossoblù ha scritto: “Tanti auguri di Buon compleanno mister Oscar Washington Tabarez“. Con tanto di immagine che lo ritrae e una didascalia: “Felice compleanno maestro”.