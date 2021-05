Il Cagliari salvo impone il pari al Milan. Champions a rischio per Pioli

Rossoneri adesso devono fare risultato contro l'Atalanta

Il Cagliari con una grande prova di carattere ha fermato il Milan sullo 0-0 a San Siro. Gli isolani già salvi hanno onorato lo sport non regalando nulla ai rossoneri che avevano bisogno dei tre punti per avere la certezza del pass per la Champions. Adesso il Milan deve andare a Bergamo e portare punti in casa dell'Atalanta. Primo tempo senza particolari sussulti, con i rossoneri pericolosi con Saelemaekers dalla distanza. Nella ripresa Donnarumma salva su Pavoletti e Godin. Assalto finale dei rossoneri ma senza sorrisi per l'undici di Pioli che è mancato in qualità offensiva.