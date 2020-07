La Lazio torna al successo dopo sei turni e stasera seppur in difficoltà nel primo tempo è riuscita ad avere la meglio sul Cagliari. Vittoria per 2-1 con i gol di Simeone per i sardi nel primo tempo poi nella ripresa Milinkovic-Savic e Immobile hanno rimesso in piedi la squadra di Inzaghi. In classifica la Lazio resta al quarto posto mentre gli isolani occupano il tredicesimo posto.