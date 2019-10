Il Cagliari scrive a…Google: “Forse è ora di aggiornare il nostro logo?”

Momento magico in casa Cagliari dopo le prime otto giornate di Serie A. La squadra di Rolando Maran vola e viaggia in quinta piazza grazie anche al recente successo per 2-0 contro la Spal. 14 punti in classifica, davanti alle romane e appena dietro le big.

C’è grande entusiasmo in Sardegna per le prove dei rossoblù che, adesso, chiedono il giusto risalto anche a…Google. Infatti, è curioso il messaggio pubblicato dalla società su Twitter indirizzato proprio al noto colosso. Il motivo? L’aggiornamento del logo del club. Nel 2015, infatti, il Cagliari ha cambiato stemma, con i quattro mori in bella vista, circondati dai due colori noti rosso e blu. E ovviamente dal nome della squadra. Peccato, però, che su Google sia presente ancora quello vecchio. Ecco quindi il tweet: “Hey Google, la classifica di Serie A è stupenda, ma non pensi sia ora di aggiornare il nostro logo? Pronti ad aiutare se necessario…”. Vedremo se ci sarà qualche risposta…