Il Cagliari si illude, lo Spezia pareggia all’ultimo respiro: 2-2 alla Sardegna Arena

Niente terza vittoria consecutiva per il Cagliari. La squadra di Di Francesco si ferma sul 2-2 contro uno Spezia indomito, capace di riacciuffare il match proprio negli ultimi minuti. Le due formazioni smuovono comunque le rispettive classifiche.

IL MATCH

In avvio è botta e risposta tra le due formazioni. Il Cagliari manca il vantaggio con Ounas che si fa ipnotizzare sul più bello da Provedel, ma deve ringraziare Cragno, autore di un miracolo sulla conclusione ravvicinata di Farias. Il portiere dei sardi non può nulla al 38′: Bastoni salta mezza difesa rossoblu, crossa in mezzo e trova il tap in di Gyasi. La squadra di Di Francesco, però, non si arrende e nella ripresa opera il sorpasso. Al 52′ Joao Pedro azzecca la conclusione giusta dopo aver vinto un rimpallo e batte Provedel. Passano sette minuti e arriva il raddoppio: Ounas serve Zappa che mette in mezzo dove arriva Pavoletti, autore di uno splendido colpo di tacco. I sardi sfiorano il 3-1 che metterebbe fine al match, ma in pieno recupero vengono ripresi dallo Spezia. Su rigore pareggia Nzola spiazzando Cragno.