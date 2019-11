Il Cagliari vola, merito di ‘San’ Pavoletti che… esaudisce ogni desiderio

Botta e risposta social tra Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, e i tifosi rossoblù. La vittoria dei sardi contro la Fiorentina ha portato la squadra di Maran al terzo posto. Ma non solo. Il gol di Rog, il primo della sfida di ieri, e la prestazione senza cartellini del terzino Pellegrini ‘sono merito’ proprio del centravanti.

Curioso, infatti, il siparietto che lo stesso bomber ha creato pubblicando sui social un simpatico post in risposta ad un tifoso e fantallenatore che gli chiedeva di far segnare il centrocampista croato e di non far prendere alcun cartellino all’esterno mancini. Detto fatto: gol e nessun giallo per i due compagni con Pavoletti, che prima aveva risposto che non poteva fare miracoli, dopo la gara si prende i meriti: “Esaudisco i vostri desideri fantacalcistici”, ha scritto l’attaccante del Cagliari che sta recuperando dall’infortunio.