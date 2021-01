Il calcio cambia canale: Amazon si prepara a prendersi la Serie A. Ecco come funziona

Il calcio senza tifosi a causa del Covid cambia anche il modo di essere visto. Il divano ha preso il posto del seggiolino e a muoversi sono i colossi del mercato elettronico. Uno di questi è Amazon colosso dell’e-commerce, divenuto ancora più potente durante la pandemia e dopo aver preso la Premier League ha messo nel mirino la Serie A. Amazon trasmette in HD, anche attraverso un ricevitore satellitare e una scheda di visualizzazione Sky. Per chi è già cliente di BT Sport, l’altra piattaforma che diffonde le gare di Premier League e FA Cup, c’è uno sconto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’abbonamento mensile, dopo i primi trenta giorni gratuiti, è di 7,99 sterline (e comprende anche la priorità sugli acquisti Amazon), mentre il pacchetto di dieci mesi ne costa 79. Secondo l’accordo tv 2019-2020 siglato con la Premier, Amazon Prime avrebbe dovuto trasmettere 20 gare a stagione, ma già nel 2020-2021 c’è stato un piccolo aumento, con 23 match. L’abbonamento consente di usufruire della visione di documentari sportivi, settore nel quale Amazon si è lanciata nel 2016: «All or Nothing, a season with the Arizona Cardinals» è stato il primo in assoluto. Nel 2018, lo sbarco in Inghilterra, puntando sul calcio: «All or Nothing: Manchester City» e «All or Nothing: Tottenham Hotspur», incentrata sulla stagione 2019-2020 del club londinese, iniziata sotto la guida di Pochettino e conclusa da Mourinho.