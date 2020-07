Il Chelsea ha deciso: Victor Moses rimarrà in Italia, ma non all’Inter

Appena arrivato all’Inter, Antonio Conte ha chiesto alla dirigenza l’acquisto di giocatori fidati e tra questi c’è Victor Moses. L’esterno nigeriano ha avuto l’allenatore nerazzurro anche durante l’esperienza al Chelsea, ma a Milano le cose stanno andando diversamente. I troppi guai fisici hanno impedito a Moses di avere continuità sedendosi spesso in panchina. Quattordici le presenze finora di cui solo 6 da titolare. Per questo motivo l’Inter non riscatterà il suo cartellino, ma per lui si prospetta un futuro in Italia.

L’INTER SCARICA MOSES, LA ROMA CI PENSA

A fine stagione Moses farà il suo ritorno al Chelsea, club che detiene il suo cartellino, ma la sua permanenza a Londra non sarà duratura. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il nigeriano avrebbe ancora mercato in Italia, più precisamente a Roma. I giallorossi sarebbero in cerca di un giocatore con le sue caratteristiche e la modalità di acquisto sarà la stessa usata dall’Inter e cioè il prestito.