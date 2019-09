Il commissario delle Universiadi Basile risponde ad Ancelotti: “Spogliatoi pronti entro venerdì”

Le dure parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, circa le condizioni dello Stadio San Paolo sono diventati presto virali. Il Commissario straordinario per le Universiadi Gianluca Basile ha commentato all’Ansa la situazione, esprimendo grande dispiacere per quanto affermato dal tecnico azzurro: “Sono rammaricato per le parole di Ancelotti, probabilmente c’è stato qualche fraintendimento ma con l’impresa che esegue i lavori avevamo concordato che giovedì avrebbero finito di arredare gli spogliatoi e pulirli, per poi consegnarli venerdì al Calcio Napoli. Ho avuto già nei giorni scorsi rassicurazioni sul fatto che venerdì gli spogliatoi saranno assolutamente pronti”. Ricordiamo che il Napoli dovrà giocare due volte al San Paolo nel giro di pochi giorni: nel weekend contro la Sampdoria, a metà settimana prossima con il Liverpool.