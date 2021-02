Il consiglio di Boniek: “Roma, puoi lottare per il titolo. E con Dzeko in rosa…”

In casa Roma sembra essere tornato il sereno. Edin Dzeko, infatti, è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Insomma le incomprensioni con il tecnico Paulo Fonseca sembrano ormai superate e l’attaccante bosniaco è pronto a riprendersi il posto da titolare. Anche perché il prossimo impegno è decisamente complicato: sfidare la Juventus a Torino.

OPINIONE

L’ex attaccante giallorosso Zbigniew Boniek ha espresso il suo parere su questa vicenda a Rete Sport: “Giusto reintegrare Edin Dzeko: è un calciatore forte e un ragazzo intelligente, credo che sia giusto che torni a far parte del gruppo e sono convinto che giocherà al 100%. Immagino ci sia stato un passo indietro da parte sia del bosniaco, sia di Fonseca. Avrei fatto un appello sui social affinché le parti si riconciliassero, poi ho letto la notizia del suo ritorno e ne sono contento. La Roma non può permettersi di esser divisa, sta disputando un’ottima stagione e attualmente va considerata tra le candidate allo scudetto. I giallorossi devono credere di poter vincere il titolo, anche perché non vedo una Roma inferiore al Milan dal punto di vista dell’organico. Juventus-Roma sarà una bella partita, difficile fare un pronostico: la Roma tante volte è andata a Torino con belle speranze, ma quasi sempre è tornata a casa con il sacco vuoto. Sarà una sfida difficile per entrambe, ma in questo caso anche dal punto di vista psicologico i bianconeri avranno grande pressione, visto che al contrario degli ultimi anni, la Juventus è arretrata in classifica rispetto alle prime. Punto molto su Mkhitaryan, che sta disputando una stagione straordinaria. Servirà una grandissima concentrazione in fase difensiva”.