Il Coronavirus fa cancellare molti programmi calcistici. Ecco quali restano

Il Coronavirus ha completamente fermato lo sport. Una dopo l’altra le varie discipline si stanno arrendendo all’avanzare della pandemia. In realtà la Uefa è ancora indecisa se far disputare l’Europeo quest’estate o nel 2021, ma la decisione finale arriverà solamente martedì.

SPORT OSCURATO – Ma la pandemia non ha fermato lo sport solo dal punto di vista pratico. Il diffondersi del Coronavirus ha fatto sì che anche la Rai cambiasse quasi completamente il palinsesto. Cancellati i programmi come “Quelli che il calcio”, “Domenica Ventura”, “Dribbling” e Tg Sport. L’unico programma che ha evitato la cancellazione è la “Domenica Sportiva” che però andrà in onda in formato ridotto e cioè solamente un’ora. A riportarlo è Affaritaliani.