Il coronavirus sgonfia il pallone e falsa il campionato di Serie A

L’emergenza coronavirus ha sgonfiato il pallone. Il calcio moderno, quello delle pay-tv, delle competizioni incrociate e dei calendari intasati non si può permettere nemmeno un rinvio per cause di forza maggiore, arrivati a questo punto della stagione. La Serie A invece è stata stravolta con i rinvii decisi questa mattina delle partita di questo week end che avevano come match club il derby d’Italia Juventus-Inter, una sfida che valeva molto per lo scudetto. L’ipotesi iniziale di giocare a porte chiuse le gare nelle aree del contagio è stata oggi cancellata con la decisione del rinvio delle partite al 13 maggio. Fino a metà maggio quella classifica non la conosceremo, sarà un esercizio teorico di ipotesi, tra le squadre (non solo di testa) esisterà sempre una zona di distacco, positivo o negativo, non colmabile. Quanti punti “veri” ha la Juve? Quanti l’Inter? Chi è in testa? Una cosa mai vista, un pasticcio inedito. Insomma parlare di campionato falsato non è più utopistico ma una vera realtà.