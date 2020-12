Il Crotone torna a sperare grazie a Messias: Parma battuto 2-1

La lotta per la salvezza non è affatto scontata e promette davvero emozioni a non finire. Un primo scossone arriva dal Crotone: la formazione calabrese si impone in uno scontro cruciale col Parma per 2-1. Decisivo Messias, autore di una doppietta. E ora la squadra di Stroppa torna a vedere la luce in fondo al tunnel dopo l’avvio da incubo. Al contempo, i ducali iniziano a vedere riavvicinarsi la zona calda dopo una buona serie di risultati.

IL MATCH

In avvio di gara è botta e risposta tra Bruno Alves e Messias. Il primo chiama alla parata Cordaz con un tiro rasoterra, mentre il secondo calcia da fuori area, trovando una deviazione e la presa di Sepe. Al 24′ si sblocca l’incontro: Messias riceve palla da Reca, si gira in area e trafigge il portiere avversario. Risponde subito il Parma con Karamoh che centra il palo. Ci prova anche Inglese, ma Cordaz si esalta. Sul finire di primo tempo arriva la doppietta di Messias che stoppa di petto, salta un difensore e batte Sepe. Nella ripresa si riapre la gara grazie a Kucka, che di testa batte il portiere. Nel finale le due squadre creano occasioni, ma non riescono a trovare la via del gol.