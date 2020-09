Il ct del Portogallo tranquillizza i tifosi della Juventus: “CR7 si allena e sta molto meglio”

Nonostante l’assenza di Cristiano Ronaldo il Portogallo ha stravinto contro la Croazia. I lusitani hanno battuto 4-1 i vice campioni mondiali grazie alle reti di Cancelo, Jota, Joao Felix e André Silva.

CRISTIANO RONALDO TORNA AD ALLENARSI

A fare notizia però era l’assenza di Cristiano Ronaldo, out per una ferita al piede probabilmente causata da una puntura d’ape. A fine gara però il Ct del Portogallo ha rassicurato i tifosi bianconeri: “Cristiano Ronaldo si è allenato e sta molto meglio, si allenerà di nuovo e in linea di massima partirà per la Svezia con la squadra. Poi prenderemo una decisione sul suo eventuale impiego”.

