Il curioso caso dell’arbitro Di Bello: ha diretto due gare della 7^ giornata di Serie A

Arbitrare due gare dello stesso turno di campionato. Si può. Chiedere a Marco Di Bello, direttore di gara della sezione di Brindisi, capace di dirigere prima Atalanta-Lecce e poi Brescia-Sassuolo. Nessuno sdoppiamento o viaggio a tutta velocità per passare da Bergamo al Rigamonti di Brescia, ma semplicemente, come noto, le due gare si sono tenute in giorni differenti.

Nella 7^ giornata di Serie A, infatti, disputata ad ottobre, l’arbitro pugliese aveva diretto la sfida della Dea contro il Lecce – terminata 3-1 per i padroni di casa – e, successivamente, è stato scelto per dirigere anche il recupero Brescia-Sassuolo, gara rinviata in seguito alla scomparsa del presidente neroverde Squinzi, giocata nella serata di ieri.

Un bel record, quantomeno molto particolare…