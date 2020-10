Il derby di Milano si gioca anche sui social e April Summers si scatena per l’Inter: “Lukaku, amore mio segnerai”

Il derby di Milano si gioca non solo in campo. La sfida di questa sera delle 18 a San Siro tra Inter-Milan offrirà uno spettacolo unico. Anche senza tifosi allo stadio, la partita verrà seguita tantissimo in televisione e soprattutto sui social. Ed è proprio attraverso Twitter che una famosa modella, di fede nerazzurra, ha voluto dire la sua augurandosi un match a tinte interiste. Parliamo di April Summers che già in passato aveva professato il suo amore per il club di Suning.

April Summers: il messaggio per Lukaku

Poche parole per la bellissima modella, ma diverse foto sensuali per fare il tifo per l’Inter. “La mia fede mi porta a credere che l’Inter vincerà nonostante le assenze”, ha scritto la bella April Summers. E ancora: “Lukaku, mio amore. So che segnerai e ci porterai alla vittoria”.

Una tifosa davvero speciale per l’Inter. Vedremo se l’augurio porterà bene oppure no…