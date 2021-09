Il derby è della Lazio che batte la Roma 3-2

Derby davvero avvincente la partita dello stadio Olimpico con gol e tante emozioni

Un derby della capitale bello, intenso e con tante emozioni, giocato con una intensità pazzesca dalla Lazio e dalla Roma. A vincere per 3-2 è stata la squadra biancoceleste che ha sfoderato una buona prestazione specie in avvio sorprendendo la squadra di Mourinho che però ha risposto alla grande anche se si è dovuta esporre alle ripartenze dell'undici di Sarri che ha punito Rui Patricio tre volte. Lazio sempre avanti e Roma a inseguire ma Reina è stato superlativo in diverse circostanze nella ripresa. Lazio che sblocca il risultato al 10' con un colpo di testa vincente di Milinkovic-Savic che ha anticipato Rui Patricio. Al 19', su un contropiede, Pedro segna il gol dell'ex ma nel finale del primo tempo Ibanez accorcia di testa su corner. Nella ripresa Felipe Anderson cala il tris su assist perfetto di Immobile e poco dopo Veretout segna il 3-2 su rigore per un fallo su Zaniolo. Nel finale la Lazio ha rischiato ma la difesa biancoceleste ha resistito portando a casa i tre punti.