Una grigliata per festeggiare il Natale. Così Diego Godin ha trascorso il 25 dicembre, sfruttando la bella giornata avuta in Uruguay. Il difensore, che nell’ultima sessione di mercato ha lasciato l’Inter per trasferirsi al Cagliari, ha mostrato sui social le attività nella giornata di festa. Inoltre ne ha approfittato per rivolgere ai suoi followers un augurio speciale: “Buon Natale per tutti. Vi auguro soprattutto di avere salute”.