Il dolce risveglio del Sassuolo dopo la vittoria con la Juventus: il post social

Il Sassuolo ha battuto per la prima volta la Juventus allo Stadium

Frattesi e Maxime Lopez. Sono loro gli eroi del Sassuolo che hanno permesso ai neroverdi, con le rispettive marcature, di sbancare l'Allianz Stadium e di battere la Juventus per la prima volta nella casa dei bianconeri. 1-2 micidiale quello della squadra di Dionisi agli uomini di Allegri e tre punti pensantissimi, non solo per classifica ma per lo spirito e la grinta che questo risultato potrà dare nel proseguimento del campionato.