Il doppio ex Coco: “Il derby? Sarà una bella sfida. Se vincesse l’Inter…”

Cresce l’attesa per il derby di Milano, in programma a San Siro questa sera alle 20.45. In vista della gara, ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato l’ex terzino Francesco Coco, che ha indossato sia la maglia dell’Inter che quella del Milan.

DERBY – “Sarà un bel derby. A Milan servirà per continuare nella corsa all’Europa, mentre all’Inter per agganciare la Juventus in vetta. Per il calcio italiano sarebbe un bene, visto il monopolio dei bianconeri negli ultimi anni. Chi tiferò? Non posso tifare per nessuno…”.