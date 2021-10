Il Gallo Belotti fa 100 gol in A: “Un orgoglio. C’è voglia di rifarci”

Parla il Gallo

100 - "Per me è un onore aver raggiunto questo traguardo così importante, è motivo di orgoglio e soddisfazione. So che devo continuare a lavorare e a fare gol per la squadra", ha detto Belotti. "Se mi mancava segnare? Diciamo che non è stata un'ossessione, ho avuto un infortunio e sono stato fuori. Dovevo ritrovare la forma ma sapevo che i gol sarebbero arrivati. Ero sereno, se giochiamo così come contro la Samp e creiamo tanto i gol arriveranno".