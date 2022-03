Il Genoa non segna e il pareggio con l’Empoli serve a poco

La domenica della 28^ giornata di Serie A si è aperta a Marassi con il sesto pareggio consecutivo per il Genoa, fermato dall'Empoli di Andreazzoli.

Ancora un pareggio per il Genoa che a Marassi non è andato oltre lo 0-0 contro l'Empoli. Un punto che serve a poco alla squadra rossoblu' attardata in classifica. Il Genoa ci ha provato a vincerla ma è arrivato il sesto pareggio consecutivo. L'attacco del Grifone non è riuscito a incidere anche se la squadra di Blessin è stata sfortunata nella circostanza della traversa colpita da Portanova. Primo tempo nettamente migliore rispetto alla ripresa per i padroni di casa che però non sono mai riusciti a creare pericoli dalle parti toscane. Sono stati 18 i tiri verso la porta avversaria, ma è mancata la cattiveria sottoporta per l'undici rossoblu' che ha creato qualcosa anche dopo l'ingresso di Destro nella ripresa. Il Genoa sale a 18 punti l'Empoli a 32.