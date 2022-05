Il Genoa rimonta la Juventus e sui social diventa… il Real Madrid

Grande vittoria per il Grifone che viene esaltato con un paragone ad effetto...

Una rimonta che vale tanto e che soprattutto dà ancora speranza in chiave salvezza. La vittoria del Genoa sulla Juventus nell'anticipo del 36esimo turno di campionato ha regalato grande emozione ed entusiasmo per giocare con fiducia le prossime due partite che mancano alla fine del torneo. Dopo essere andati sotto col gol di Dybala, i ragazzi di Blessin hanno risposto prima con la rete di Gudmundsson e poi col rigore al 95esimo di Criscito.

Un successo che vale davvero tanto e che, evidentemente, ha riportato alla mente dei tifosi del Grifone quello visto in settimana in Champions League del Real Madrid sul Manchester City. La prova? Uno sguardo al profilo Twitter del Genoa che con un simpatico fotomontaggio e meme ha "paragonato" il trionfo dei rossoblà a quello dei Blancos.

Certo, il palcoscenico non era quello di Coppa e neppure il Santiago Bernabeu, ma Marassi probabilmente ieri notte non aveva nulla da invidiare in quanto ad affetto per la propria squadra a nessuno...