Il Genoa si gode il “mago” Ballardini: dal suo arrivo nessuno come il Grifone per difesa e precisione sotto porta

21 punti all’attivo e un ruolino di marcia davvero da prima della classe. Il “nuovo” Genoa di Davide Ballardini stupisce tutti e con la vittoria ottenuta contro il Crotone – netto il 3-0 per il Grifone – riesce a stabilire tanti primati per la Serie A.

Genoa: il “mago” Ballardini

Come sottolineato dai dati Opta, con l’arrivo di mister Ballardini, il Genoa ha decisamente cambiato marcia. Infatti, il Grifone è la squadra di Serie A che dal 21 dicembre, data dell’arrivo appunto del tecnico italiano, che vanta meno gol subiti (4 in 7 match); più clean sheets (4); la miglior % di tiri in porta (60%); seconda squadra per % realizzativa (16%) e quinto club per media punti ottenuti (2.0).

La cavalcata verso la salvezza ha preso una direzione ben precisa e chissà che non si possa aspirare anche a qualcosa di più…