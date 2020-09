Il Genoa travolge il Crotone, a Marassi termina 4-1. Torna al gol Pjaca

Buona la prima per Rolando Maran che vince 4-1 all’esordio sulla panchina del Genoa. Il nuovo allenatore annichilisce il Crotone di Stroppa segnando ben 3 gol nel primo tempo, chiudendo poi la pratica nella seconda parte con Marco Pjaca.

LA PARTITA

Pronti-via ed è subito il Genoa a dominare il campo. I rossoblù passano in vantaggio dopo 6 minuti con il gol di Mattia Destro che torna al gol dopo 1 anno. Tre minuti più tardi ci pensa Goran Pandev a semplificare il compito ai compagni di squadra. Nei primi 20 minuti il Crotone è schiacciato e fatica ad uscire dalla metà campo. Al 26esimo ancora Destro con un tiro a giro che si stampa sulla traversa negandogli la doppietta. Due minuti dopo ecco il lampo del Crotone che con Riviere trova il gol del 2-1. Non basta però perché Zappacosta dopo una grande discesa spara nell’angolino firmando il 3-1. Nella ripresa Marco Pjaca torna in gol dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo.