Il gesto dello Spezia: cambio logo sui social per la giornata contro la violenza sulle donne

La Serie A è scesa in campo lo scorso weekend per schierarsi contro la violenza sulle donne. Molti calciatori hanno aderito all’iniziativa portandosi della tinta rossa sul volto per mostrare la propria vicinanza a tutte quelle ragazze che subiscono ogni giorno abusi o altro da parte dei propri compagni e non solo.

Anche le società hanno voluto dire la loro ed in particolare lo Spezia ha deciso, oggi 25 novembre, di modificare il proprio logo su Twitter.

Il gesto dello Spezia contro la violenza sulle donne

“Abbiamo deciso oggi di cambiare i colori del nostro stemma in ricordo di tutte le donne vittime di violenza”, ha scritto la società ligure su Twitter. “Insieme diciamo NO alla violenza sulle donne!”.Sono queste le parole del club che ha modificato il proprio logo sostituiendo i classici colori sociali con un contorno tra il rosso e l’arancio. Un gesto che sicuramente merita attenzione e che si spera possa aiutare a combattere questo problema che avvolge la società.