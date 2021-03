Il Giudice Sportivo stronca il Milan: 2 turni a Rebic e maxi multa a Donnarumma

Il Giudice Sportivo si è pronunciato come di consueto dopo la giornata di campionato prendendo i provvedimenti in merito alle squalifiche e alle multe per giocatori e allenatori di Serie A. Severe le decisioni soprattutto nei confronti del Milan che dovrà fare a meno di Ante Rebic per due giornate. Espulso nei minuti finali della sfida, persa, contro il Napoli, il croato è stato squalificato per due giornate “per avere, al 47esimo del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose”.

Come se non bastasse, sempre in casa del Diavolo, anche una sanzione per il portiere Donnarumma, multato di 10 mila euro “per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della Società avversaria, a uno dei quali rivolgeva un’espressione insultante, infrazione rivelata dai collaboratori della procura federale”. Nessuna sanzione, invece, per Theo Hernandez per la protesta social nei confronti di Pasqua.

Le altre decisioni prese dal Giudice Sportivo riguardano Cuadrado, Bruno Peres, Di Lorenzo, Glik, Gaston Ramirez, Schiattarela, tutti squalificati per una giornata. Multa anche per Lorenzo Pellegrini, per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, ‘sanzione aggravata perché capitano della squadra’. In diffida entrano anche i tecnici di Benevento e Napoli, Inzaghi e Gattuso.