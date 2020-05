Il Governo ha deciso: il 20 giugno riparte la Serie A

Adesso non ci sono più dubbi: il campionato di Serie A riparte e la data del fischio d’inizio è stato stabilito sarà il 20 giugno ma forse anticipa la Coppa Italia con le due semifinali il 13 e finale il 17. Fumata bianca arrivata da Palazzo Chigi dopo un incontro di circa un’ora dove si sono confrontati il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, e i presidenti di Figc, Leghe, Calciatori, Allenatori e Arbitri. Scelta che sembrava già decisa in mattinata dopo che in mattinata c’è stato l’ok alla ripresa del Comitato Tecnico-Scientifico che ha approvato il nuovo protocollo sanitario sulla ripresa dell’attività agonistica, sostanzialmente identico a quello sugli allenamenti collettivi. Spadafora ha specificato che se il ritorno del contagio dovesse riprendere il calcio si fermerà. Va ricordato che la Serie A secondo le indicazioni della Uefa deve concludersi entro il 2 agosto.

LO STOP DI SERIE A E COPPE

IL CAMPIONATO SI E’ FERMATO ALLA 26.MA GIORNATA E RESTANO 12 TURNI PIU’ 4 RECUPERI –

Lo stop alla Serie A è arrivato dopo la 26ª giornata che si è disputata nell’arco di 10 giorni tra il 29 febbraio e il 9 marzo. Nel primo week-end (29 febbraio-1 marzo) si erano giocate 4 partite a porte aperte: l’ultima disputata con il pubblico presente è stata Cagliari-Roma (3-4) di domenica 1° marzo alla Sardegna Arena. Domenica 8 e lunedì 9 marzo, invece, il turno è stato completato con le altre 6 gare (tra cui Juventus-Inter) giocate a porte chiuse. L’ultimo match della Serie A è stato Sassuolo-Brescia (3-0) giocato lo scorso 9 marzo, il giorno dell’emanazione del decreto che ha trasformato l’Italia in zona protetta. Per completare il campionato restano quindi da disputare le ultime 12 giornate più 4 partite del 25° turno che erano state rinviate e non sono state recuperate: Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari, Torino-Parma e Atalanta-Sassuolo.

LA COPPA ITALIA – Quando l’attività è stata interrotta erano state giocate le semifinali di andata, Inter-Napoli 0-1 e Milan-Juventus 1-1. Per completare il torneo bisogna quindi giocare le semifinali di ritorno e la finale, che era prevista inizialmente in gara unica il 20 maggio a Roma.

LE COPPE EUROPEE – In Champions al momento dello stop Juventus e Napoli dovevano giocare il ritorno degli ottavi contro Lione e Barcellona, mentre l’Atalanta era già nei quarti dopo aver eliminato il Valencia. Inter e Roma in Europa League dovevano giocare l’andata degli ottavi contro Getafe e Siviglia.

ALTRI CAMPIONATI – La Bundesliga ha già ricominciato a giocare con il Bayern ormai a un passo dal titolo. Saracinesche già abbassate in Olanda e Francia mentre Inghilterra, Portogallo e Spagna ripartiranno a giugno.