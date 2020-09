Il Governo riapre gli stadi, sì a 1000 spettatori fino al 7 ottobre

Prime prove di normalità anche nel nostro campionato. Il Governo ha dato il via libera alla riapertura degli stadi fino al 7 ottobre. Il massimo di spettatori consentiti sarà di 1000, un numero già sufficiente per riassaporare l’atmosfera dello stadio.

STADI APERTI, OK A 1000 TIFOSI

La notizia è arrivata direttamente dal ministro dello Sport Spadafora: “Al fine di non fare disparità tra le squadre e come sperimentazione in vista delle prossime aperture ho chiesto che la decisione dell’apertura al pubblico da parte di alcune Regioni venisse estesa a tutto il territorio nazionale. L’obiettivo, ispirato in ogni caso alla cautela, è definire un protocollo unico che preveda una percentuale di spettatori in base alla capienza reale degli impianti per tutti gli sport”.