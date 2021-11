Il graffio di Zapata e l’Atalanta batte a domicilio la Juventus

Juventus adesso lontana 7 punti dal quarto posto

Nel big match della 14a giornata l'Atalanta ha battuto la Juventus per 1-0. Squadra bianconera non fortunata stasera contro una Dea cinica ma anche forte allo Stadium di Torino. Primi tentativi di Freuler, Dybala e Morata, poi, prima della mezz'ora, sblocca Zapata. Nella ripresa entra Bernardeschi al posto dell'infortunato Chiesa. Occasione per Rabiot con un preciso sinistro dal limite: Musso salva. La Juventus ha continuato a creare un numero discreto di occasioni ma finendo per colpire la traversa con Dybala su punizione. Finita 1-0 allo Stadium con qualche piccola contestazione del pubblico di casa nei confronti della squadra di Allegri. Prima vittoria di Gasperini a Torino contro la Juventus che adesso è a 7 punti dal quarto posto.